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Сегодня, 15:10

Харитонов — о будущем Емельяненко: «Будет и дальше клоуном и посмешищем»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Александр Емельяненко.
Фото Кристина Кормилицына, Известия
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Ветеран ММА Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением, как быть Александру Емельяненко после поражения блогеру Святославу Коваленко.

Поединок состоялся в пятницу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 41-летний Емельяненко проиграл раздельным решением судей.

— Что же дальше делать Александру?

— Да так же выходить — посмешищем, клоуном. Выходить и зарабатывать бабки. Я Лютикову предложил — выйди против него, копейку заработаешь. Или ты выйди, Илья, какая разница. Думаю, на равных с ним отработаете. Не знаю, кто победит. Может, даже ты выиграешь. Почему нет? Сможешь выиграть?

Александр Емельяненко и&nbsp;Святослав Коваленко. «Позор! Лошадь пьяная до чего себя довела!» Харитонов разносит Емельяненко
Александр Емельяненко
Сергей Харитонов
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