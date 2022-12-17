Харитонов — о будущем Емельяненко: «Будет и дальше клоуном и посмешищем»

Ветеран ММА Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением, как быть Александру Емельяненко после поражения блогеру Святославу Коваленко.

Поединок состоялся в пятницу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 41-летний Емельяненко проиграл раздельным решением судей.

— Что же дальше делать Александру?

— Да так же выходить — посмешищем, клоуном. Выходить и зарабатывать бабки. Я Лютикову предложил — выйди против него, копейку заработаешь. Или ты выйди, Илья, какая разница. Думаю, на равных с ним отработаете. Не знаю, кто победит. Может, даже ты выиграешь. Почему нет? Сможешь выиграть?