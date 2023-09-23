Харитонов — о Емельяненко: «Никогда не пожму руку подлецу и сволочи!»

Российский тяжеловес Сергей Харитонов после победы над Тьяго Кардосо объяснил, почему конфликт с Александром Емельяненко никогда не будет исчерпан.

— Алексей Олейник несколько месяцев назад пожал руки, помирился с Александром Емельяненко...

— Никогда не пожму! Не пожму никогда! Не хочу даже жать руку этому подлецу и сволочи этой, и этой... Даже не хочу говорить! Этого человека никто не знает, как я его знаю. Я много что видел, не буду говорить что, когда с ним жил в одной квартире. Это подлец. Все что с ним сегодня происходит — это все благодаря его гнилости, характеру. Позор нашего спорта! Поэтому никогда не пожму руку.

Харитонов нокаутом в первом раунде выиграл у Кардосо. Бой проходил 23 сентября на турнире MMA Series-72 в Москве.