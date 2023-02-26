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Сегодня, 16:16

Харитонов о бое Гассиев — Балогун: «Нокаутирует на первых секундах»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец Сергей Харитонов считает, что Мурат Гассиев сможет нокаутировать Майка Балогуна.

«Мурат Гассиев — известный боксер. Он блистал в то время, когда успешно шел к званию лучшего в одном карде с Александром Усиком. Я помню, что было интересное противостояние между ними. Тогда Гассиев уступил по очкам. После Мурат пропал на определенное время, набрал вес, перешел в супертяжелый вес. Мне кажется, что Гассиев нокаутирует Балогуна на первых секундах», — приводит слова Харитонова РЕН ТВ.

Поединок Гассиева и Балогуна пройдет на турнире в Армении. Прямую трансляцию схватки двух тяжей РЕН ТВ покажет в прямом эфире вечером 3 марта.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1079468-nokautiruet-na-pervykh-sekundakh-kharitonov-o-boe-gasiieva-s-balogunom
Бокс
Мурат Гассиев
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