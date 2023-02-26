Харитонов о бое Гассиев — Балогун: «Нокаутирует на первых секундах»

Российский боец Сергей Харитонов считает, что Мурат Гассиев сможет нокаутировать Майка Балогуна.

«Мурат Гассиев — известный боксер. Он блистал в то время, когда успешно шел к званию лучшего в одном карде с Александром Усиком. Я помню, что было интересное противостояние между ними. Тогда Гассиев уступил по очкам. После Мурат пропал на определенное время, набрал вес, перешел в супертяжелый вес. Мне кажется, что Гассиев нокаутирует Балогуна на первых секундах», — приводит слова Харитонова РЕН ТВ.

Поединок Гассиева и Балогуна пройдет на турнире в Армении. Прямую трансляцию схватки двух тяжей РЕН ТВ покажет в прямом эфире вечером 3 марта.