Сергей Морозов судейским решением победил Джорни Ньюсона на турнире UFC Vegas 66

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Казахстанский боец Сергей Морозов выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе.
Морозов открыл файткард турнира поединком против американца Джорни Ньюсона. Этот бой в легчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой бойца из Казахстана единогласным решением судей.
Таким образом, Сергей Морозов одержал девятнадцатую победу в профессиональной карьере в ММА, а Джорни Ньюсон потерпел четвертое поражение.
Что касается выступлений бойцов в UFC, то для Морозова эта победа стала третьей в промоушне (при двух поражениях), а Ньюсон проиграл уже третий поединок (пока у него всего одна победа).