Сергей Морозов судейским решением победил Джорни Ньюсона на турнире UFC Vegas 66

Казахстанский боец Сергей Морозов выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе.

Морозов открыл файткард турнира поединком против американца Джорни Ньюсона. Этот бой в легчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой бойца из Казахстана единогласным решением судей.

Таким образом, Сергей Морозов одержал девятнадцатую победу в профессиональной карьере в ММА, а Джорни Ньюсон потерпел четвертое поражение.

Что касается выступлений бойцов в UFC, то для Морозова эта победа стала третьей в промоушне (при двух поражениях), а Ньюсон проиграл уже третий поединок (пока у него всего одна победа).