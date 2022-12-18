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ММА

Сегодня, 00:56

Сергей Морозов судейским решением победил Джорни Ньюсона на турнире UFC Vegas 66

Иван Шитик
Корреспондент
Сергей Морозов.
Фото UFC
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Казахстанский боец Сергей Морозов выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе.

Морозов открыл файткард турнира поединком против американца Джорни Ньюсона. Этот бой в легчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой бойца из Казахстана единогласным решением судей.

Таким образом, Сергей Морозов одержал девятнадцатую победу в профессиональной карьере в ММА, а Джорни Ньюсон потерпел четвертое поражение.

Что касается выступлений бойцов в UFC, то для Морозова эта победа стала третьей в промоушне (при двух поражениях), а Ньюсон проиграл уже третий поединок (пока у него всего одна победа).

UFC
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