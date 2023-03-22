Морозов о возможном поединке Рахмонова и Мухаммада: «Будет неправильно, если они согласятся»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов высказался о возможном поединке между своим соотечественником Шавкатом Рахмоновым и американцем Белалом Мухаммадом.

«Что думаю об этом поединке? Бой реально интересный, но не очень мне импонирует, потому, что они оба мусульмане — и между собой дерутся... Думаю, неправильно будет, если согласятся на этот поединок. А в целом, конечно, болеть буду за Шавката. Но это такая ситуация... Шавката я лично знаю, давно выступаем вместе. А так, конечно, я не сторонник этого поединка», — приводит Legalbet слова Морозова.

28-летний Рахмонов одержал 17 побед в 17 поединках за карьеру, у Мухаммада 22 победы и 3 поражения.