Сергей Павлович и Махачев вошли в 10-ку лучших бойцов 2022 года по версии Sports Illustrated

Американский еженедельный спортивный журнал Sports Illustrated привел десять лучших бойцов MMA в 2022 году.

Бойцом года признан чемпион UFC в полулегком дивизионе Александр Волкановски (25-1), который выиграл два боя в этом году. На втором месте — чемпион UFC в легком дивизионе Ислам Махачев (23-1), а на третьем — чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-1).

Ниже представлены топ-10 бойцов года по версии Sports Illustrated:

10. Майкл Чендлер (UFC; 1 победа, 1 поражение);

9. Ксионг Джинг Нан (ONE Championship; 2-0);

8. Джонни Эблен (Bellator; 2-0);

7. Сергей Павлович (UFC; 3-0);

6. Исраэль Адесанья (UFC; 2-1);

5. Чжан Вэйли (UFC; 2-0);

4. Алджамейн Стерлинг (UFC; 2-0);

3. Алекс Перейра (UFC; 3-0);

2. Ислам Махачев (UFC; 2-0);

1. Александр Волкановски (UFC; 2-0)

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.