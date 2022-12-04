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Сегодня, 10:10

Сергей Павлович повторил рекорд UFC по досрочным победам

Давид Хачатрян
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press
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Российский боец UFC тяжелого веса Сергей Павлович (17-1) победил Тая Туивасу на UFC on ESPN 42 и одержал пятую досрочную победу подряд.

Таким образом, он повторил рекорд UFC по досрочным победам кряду — ранее это достижение покорялось Исламу Махачеву (23-1) и Джалину Тернеру (13-5). При этом все победы Павлович одержал нокаутом или техническим нокаутом, в то время как Махачев и Тернер выигрывали сабмишном.

Павлович победил Тая Туивасу (14-5) за 54 секунды, отправив австралийца в нокаут. Бой состоялся 3 декабря на UFC on ESPN 42 в Орландо, США. Павлович находится на 5-й строчке рейтинга UFC в тяжелом весе.

Сергей Павлович
UFC
ММА
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