Сергей Павлович повторил рекорд UFC по досрочным победам

Российский боец UFC тяжелого веса Сергей Павлович (17-1) победил Тая Туивасу на UFC on ESPN 42 и одержал пятую досрочную победу подряд.

Таким образом, он повторил рекорд UFC по досрочным победам кряду — ранее это достижение покорялось Исламу Махачеву (23-1) и Джалину Тернеру (13-5). При этом все победы Павлович одержал нокаутом или техническим нокаутом, в то время как Махачев и Тернер выигрывали сабмишном.

Павлович победил Тая Туивасу (14-5) за 54 секунды, отправив австралийца в нокаут. Бой состоялся 3 декабря на UFC on ESPN 42 в Орландо, США. Павлович находится на 5-й строчке рейтинга UFC в тяжелом весе.