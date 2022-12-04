Павлович: «Разбирали соперника, я был готов к любой войне. Дальше подумаем с командой, кто следующий»

Российский боец Сергей Павлович прокомментировал свою победу на турнире UFC on ESPN 42. Он нокаутировал австралийца Тая Туиваса.

«Хочу сказать Таю, что он хороший мужик, у меня к нему только уважение. Я делаю большую работу, которую многие не видят. Хочу сказать спасибо всем, кто мне помогает. Скажи им, в этот раз я бонус заслужил? В прошлый раз они украли у меня бонус.

Мы разбирали соперника полностью, я был готов на все три раунда, к любой войне, это был очень важный бой в моей жизни. Что дальше? Сейчас я хочу отдохнуть, потому что была проведена большая работа. Потом с командой и менеджерами подумаем, как сделать. Даниэль (обращается к Кормье), помнишь, как мы боролись и ты не давал мне встать с канваса? И я помню, как ты дал мне совет, что в тяжеловесах главное — функционал», — сказал Павлович.