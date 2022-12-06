Сергей Павлович вошел в топ-3 рейтинга тяжеловесов UFC

Российский боец UFC тяжелого веса Сергей Павлович (17-1) после победы над четвертым номером рейтинга Таем Туивасой (14-5) поднялся с 5-й на 3-ю строчку рейтинга тяжеловесов UFC.

Он обошел Кертиса Блейдса (17-3) и Туивасу. Выше россиянина находятся только Стипе Миочич (20-4), Сирил Ган (10-1) и Франсис Нганну (17-3).

Павлович победил Туивасу за 54 секунды, отправив австралийца в нокаут. Бой состоялся 3 декабря на UFC on ESPN 42 в Орландо, США. Павлович выиграл пять последних поединков — все эти победы он одержал досрочно в первом раунде.