Сергей Павлович вошел в тройку бойцов с лучшей серией нокаутов в истории UFC

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович (18-1) после победы нокаутом в первом раунде над американцем Кертисом Блейдсом (17-4) на UFC Fight Night 222 сравнялся с Доном Фраем (20-9) в самой длинной серии нокаутов в UFC. У обоих бойцов по шесть нокаутов подряд, сообщают соцсети лиги.

Самой длинной серией нокаутов в истории лиги обладает Чак Лидделл (21-9) — на его счету семь нокаутов подряд.

Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

