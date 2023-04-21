Павлович — о левом боковом от Туйвасы: «Искры из глаз не летели, на спаррингах пропускал сильнее»

Топовый тяжеловес Сергей Павлович в интервью «СЭ» вспомнил ощущения после пропущенного тяжелого удара в поединке с Таем Туйвасой.

— Немногие заметили, что Туйваса успел по вам попасть тяжелым левым боковым. Были потрясены?

— Да нет, потом, когда пересматривал... такого не было, что искры из глаз летели. На спаррингах бывает, когда ты рубишься, тебе попадут, и прям искры из глаз полетели. А тут такого не было.

— Можете объяснить, что побудило вас идти в эти агрессивные штурмы в боях с Льюисом и Туйвасой, какие ошибки они совершили и раскрылись?

— Это какое-то чувство, не знаю, как это передать. Ты видишь, что где-то попал, где-то дернул, понимаешь примерно, что будет делать соперник и можешь начать атаку. Не знаю, как объяснить, чутье какое-то что ли.

В ночь на 23 апреля Павлович подерется с Кертисом Блейдсом в главном бою на UFC Vegas 71.