Сергей Спивак: «Полярный медведь наступает. Дайте мне кого-нибудь из топ-5»

Молдавский боец Сергей Спивак прокомментировал свою победу над американцем Дерриком Льюисом в главном бою турнира UFC Fight Night 218.

«Деррик Льюис — отличный боец, он легенда для меня, он дважды дрался за титул. Мне он нравится. Но сегодня мое время, Полярный медведь здесь, дайте мне кого-то из топ-5.

Кто? Если я скажу, что победителя Джонс — Ган, мне дадут его? Тогда зачем вы спрашиваете? Окей, дайте мне Джона Джонса. Джон, извини, я уважаю тебя сильно, бро, но я наступаю.

Где мой бонус? Это мой десятый бой в UFC. У меня был длинный кэмп, в первый раз Деррик снялся, но я постоянно тренировался, не сбавлял, теперь я выиграл, мою руку подняли», — заявил Спивак в интервью после поединка.

Спивак выиграл у Льюиса удушающим приемом в середине первого раунда и одержал третью победу подряд.