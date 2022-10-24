Шабли не считает поражение Яна от О`Мэлли политическим решением

Российский боец Bellator Александр Шаблий прокомментировал судейское решение в бою между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О`Мэлли.

«По поводу боя Петра скажу так: это не просто спорное решение, его даже на уши не натянешь. Для меня в этом бою победил Ян. Да, это была непростая победа, да, О`Мэлли доставил ему неудобства. Но он любому сопернику создаст проблемы. Я думаю, что Шон показывает хорошие продажи, его трансляции активно покупаются. Там, где он выступает, всегда ажиотаж. Но никак не могу назвать это политическим решением, потому что UFC доказали, что они вне политики. Они оставили всех наших ребят выступать и в главных боях, и в титульных. Думаю, что он просто интересен организации», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Он также заявил, что теперь Яну необходимо кардинально что-то доказывать в своих боях. По его словам, о чем-то уже говорит, что россиянин проиграл два боя подряд раздельным решением судей.

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).