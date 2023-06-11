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Сегодня, 19:04

Шаблий назвал Оливейру нестабильным бойцом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский легковес, выступающий в Bellator, Александр Шаблий прокомментировал победу Чарльза Оливейру над Бенеилом Дариушем и оценил перспективы бразильца в реванше с Исламом Махачевым.

«Ожидал победы Дариуша в этом бою. Для меня бой показался спонтанным и сумбурным. Оливейра использовал тактику, которую использует всегда. Он давил и прессинговал, а Дариуш с этой тактикой не справился и залез не на свою сторону поля, и стал играть по правилам Оливейры. Вроде Дариуш пытался двигаться и держать соперника на дистанции, но когда Оливейра начал добивать его в партере, руки Бенеила подзакислились. Дариуш потерял контроль над боем, когда поднялся из партера, было чувство, что он не готов продолжать бой или сильно устал, хотя акцентированного попадания не было. Может быть, незаметный ущерб нанес ап-кик. Дариуш уже не смог собраться после этого. Оливейра смог вернуться, но он нестабильный боец: кому угодно проигрывает и выиграть может тоже у кого угодно. Я считаю, что для Ислама реванш не будет очень интересным», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

11 июня в со-главном бою турнира UFC 289 в Ванкувере бразильский легковес Чарльз Оливейра победил техническим нокаутом в первом раунде американца ассирийского происхождения Бенеила Дариуша.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shablii-oliveira-nestabilnyi-boec-revansh-s-nim-ne-budet-interesen-makhachevu-257979/
Чарльз Оливейра
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