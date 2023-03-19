Шаблий: «Первое место рейтинга Bellator должно принадлежать мне»

Российский боец Александр Шаблий прокомментировал обновленный рейтинг Bellator, в котором он поднялся на второе место в легком весе.

«Накануне обновились рейтинги Bellator. Я на втором месте. Наконец, на втором заслуженном месте. Но я считаю, что первое место должно принадлежать мне по праву, потому что на нем сейчас находится парень, проведший один бой за два года — Патрики Фрейре. И этот бой он проиграл Усману Нурмагомедову. Несмотря на то, что он был чемпионом, я всегда говорил, что он не являлся чемпионом по сути», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Шаблий победил азербайджанца Тофика Мусаева в третьем раунде техническим нокаутом, после чего переместился на две позиции в рейтинге Bellator.