Шаблий — об ударе, которым нокаутировал Мусаева: «Этот удар я использую второй год»

Российский боец Bellator Александр Шаблий ответил на вопрос, как отрабатывал удар ногой, принесший ему победу в поединке с азербайджанцем Тофиком Мусаевым.

«Этот удар я использую второй год. Это специфический протыкающий удар, его можно назвать и пристрелочным, им хорошо вымерять дистанцию. Я его бил и в бою с Примусом, но камера так сняла, что он был не виден. Когда я сел отдыхать между вторым и третьим раундом, Артем Левин мне сказал попробовать ударить тип (удар ногой в корпус по прямой линии), потому что для него был подходящий зазор. Кстати, он меня и научил его бить. Раньше я бил немного толчковый тип, а это пронизывающий удар. В него не вкладываешься, но он хорошо сбивает дыхание соперника», — цитирует Шаблия Metaratings.ru.

В бою на турнире Bellator 292, который прошел 11 марта, Шаблий победил техническим нокаутом в третьем раунде Мусаева и вышел в полуфинал Гран-при в легком весе.