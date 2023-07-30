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Сегодня, 13:39

Александр Шаблий: «Порье спаррингует с середняками. Он их избивал»

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга Bellator в легком весе Александр Шаблий (23-3) в комментарии для «СЭ» рассказал, как Дастин Порье (29-8) готовился к бою с экс-чемпионом ?в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«Слабее он [Порье] не становится, просто надо понимать, что он уже, наверное, не развивается как боец, он на своем пике, и что-то новое от него мы уже не увидим, потому что он работает в одной и той же манере уже несколько лет, и ребята, которые выходят сейчас на пик, уже могут его прочитать, — сказал Шаблий в интервью «СЭ». — Да, можно сказать, все понимают как он работает, но не у всех может получаться. Но это уже вопрос оппозиции.

Когда он готовился к Макгрегору — я проводил с ним учебные спарринги, и то учебным спаррингом это не назовешь, потому что в стойке мы работали без контактов, практически упор был на борьбу, — ему давали партнеров в стойке, которых он на голову выше. Ему дают ребят, которых он реально избивал, на которых он не мог вырасти как боец. Он их избивал. Для меня это был большой вопрос. Я думал, как он вырастет к этому бою [с Макгрегором], когда эти ребята на голову ниже чем Макгрегор. Они были левши, но они не были высококлассными ударниками. Они были универсалы и середняки, и он их избивал на спарринге.

Бывает такое, когда ребята во время лагеря должны чувствовать в себе уверенность, они должны в каждом спарринге побеждать, быть лучше. Может быть, его тренера хорошо знают и подбирали именно таких партнеров».

Джастин Гейджи (25-4) нокаутировал Порье во втором раунде в рамках UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Дастин Порье
Джастин Гейджи
Конор Макгрегор
ММА
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