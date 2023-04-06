Шаблий считает, что Адесанья снова проиграет Перейре из-за страха быть нокаутированным

Топовый легковес Bellator Александр Шаблий поделился прогнозом на реванш Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры, который состоится 8 апреля на турнире UFC 287 в Майами, США.

«Думаю, что Перейра опять одержит победу. Он уже приспособился под стиль Адесаньи и знает, как его побеждать. Но у Исраэля есть один психологический момент, который мы увидели в прошлом бою: он хорошо готов и знает, что лучше Перейры в техническом плане, у него есть план на бой, но все равно мысль об одном ударе, который Алекс может донести до него — она ломает Адесанью. Исраэль боится этого удара, это было видно в бою. Так-то он полностью выигрывал четыре раунда... Я думаю, в этом бою Перейра будет агрессивнее и постарается раньше донести тот самый удар», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Впервые по правилам ММА бойцы встретились 12 ноября 2022 года в главном событии турнира UFC 281. Тогда Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.