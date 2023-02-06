Шаблий считает, что Федор Емельянеко красиво завершил карьеру

Российский боец ММА Александр Шаблий, выступающий в легком весе Bellator, высказался о завершении карьеры Федора Емельяненко.

«Стоит ли Федору провести еще один бой, чтобы уйти красиво? Я думаю, что Федор уже сам все решил и ушел красиво. Как бы ни было, у него получилась красивая, яркая и запоминающаяся карьера, о которой любой спортсмен может только мечтать. То, что он проиграл нисколько не принижает его заслуг в этом виде спорта», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

46-летний Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде уступил Бейдеру. Бойцы возглавили турнир Bellator 290, который прошел в ночь с 4-го на 5 февраля в США.