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Сегодня, 22:02

Шаблий: «При желании UFC мог довести Артема Левина до пояса»

Мария Гусева
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Российский боец Bellator легкой весовой категории Александр Шаблий поделился ожиданиями от поединка между Исраэлем Адесаньей (23-2) и Алексом Перейрой (7-1).

«В противостоянии Перейры и Адесаньи сыграло роль то, что Исраэль чересчур опасался Алекса, его ударов, — цитирует MMA.Metaratings.ru Шаблий. — Прошлые поражения сыграли роль при последней встрече. Адесанья подсознательно боялся ударов Перейры. Если бы он впервые встретился с Алексом, он мог бы работать откровеннее, наносить больше ударов. В реванше может повториться та же самая картина.

Советую все посмотреть бой Перейры с Артемом Левиным. Просто посмотрите и увидите, насколько разного уровня эти бойцы. Артем его разобрал на запчасти. Если бы в UFC в Артеме были заинтересованы так, как в Адесанье, они бы довели его до пояса. Мы знаем, что организация делает бойцов звездами".

Адесанья подерется с Перейрой 8 апреля на UFC 287 в Нью-Йорке, США.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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