Шакил О'Нил рассказал, как стал фанатом ММА

Член Зала славы НБА Шакил О'Нил признался, что он мог бы подраться в UFC, будь он моложе.

«Мне 50 лет. Я бы подрался [в UFC], будь мне 38 или 39 лет, — сказал знаменитый баскетболист на подкасте MMA Undergound.

Также О'Нил поделился историей о том, как познакомился с ММА в 1996 году. Тогда Витор Белфорт (26-14) дебютировал в октагоне на Гавайях, где команда «Лос-Анджелес Лейкерс» проводила тренировочный лагерь.

«Парень подошел сзади и схватил меня за поясницу, — вспоминает О'Нил. — Я готов был развернуться и навалять ему. Он сказал: «Остынь, я просто тебя обожаю. Я твой фанат». Это был Витор Белфорт. Я в этот момент такой: «Чувак, что ты делаешь?». Он дал мне два билета со словами: «У меня сегодня бой».

Я пошел на этот бой. Витор победил какого-то старого мужика. Он расправился с ним примерно за 15 секунд. Я такой: «Что это за вид спорта такой?». С тех пор я фанат ММА".

С тех пор О'Нил поддерживает дружеские отношения с главой UFC Даной Уайтом и бывшими владельцами лиги Лоренцо и Фрэнком Фертиттой.