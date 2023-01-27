Шамиль Абдурахимов покинул UFC

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов покинул промоушен UFC, сообщает UFC Roster Watch. Он выступал в тяжелой весовой категории.

В последнем поединке Абдурахимов встречался с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Бой проходил на UFC 283 и завершился победой бразильца. Абдурахимов потерпел четвертое поражение подряд в промоушене Даны Уайта.

Всего он провел 28 боев в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (девять были добыты нокаутом) и потерпел восемь поражений (шесть — нокаутом).