Шамиль Гасанов подерется с Гарри Тононом 14 июля на ONE Fight Night

27-летний российский полулегковес Шамиль Гасанов (9-0) встретится с 31-летним американцем Гарри Тононом (7-1) 14 июля в турнире ONE Fight Night в Бангкоке, Таиланд, сообщает MMA Fighting.

Гасанов провел в ONE один бой, выиграв Чжэ Вун Кима (13-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2022-го на One Championship в Малайзии.

Тонон обладает черным поясом по джиу-джитсу и выиграл множество турниров по этому виду спорта, прежде чем перейти в MMA. Он потерпел единственное поражение от Тхань Ле (13-3) нокаутом в первом раунде.