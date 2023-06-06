Шамиль Газиев выступит на Претендентской серии Даны Уайта 19 сентября

Тяжеловес Шамиль Газиев (10-0) примет участие в Претенденткой серии Даны Уайта 19 сентября в Лас-Вегасе. Его соперником станет американец Грег Веласко (6-0), сообщило издание MMA Fighting.

Газиев в прошлом бою нокаутировал в первом раунде экс-бойца UFC Дарко Стосича (17-6). Поединок состоялся 18 февраля на Brave CF 69 в Сербии. Газиев ранее также дрался в AMC Fight Nights, где нокаутировал Григория Пономарева (6-2).

Веласко является чемпионом Cage Fury FC. В прошлом бою он нокаутировал Рональда Коулмана (3-1) во втором раунде. Поединок состоялся 31 марта на CFFC 117 в Филадельфии, США.