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Сегодня, 15:12

Шамиль Хатаев поделился ожиданиями от боя с Пучетой: «Его выносливость не поможет»

Давид Хачатрян
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Российский боксер Шамиль Хатаев (10-0) рассказал, что он проанализировал бой аргентинца Эмилиано Пучеты (18-6) с россиянином Магомедом Мадиевым (16-1) и уверен в своей победе.

«Я смотрел бой Магомеда Мадиева и Эмилиано Пучеты. Будь я судьей этого поединка, не дал бы ничью, — приводит слова Хатаева пресс-служба Pravda Boxing. — Пучета большую часть ударов наносил по защите, Мадиев же был точнее. Я бы сказал, что Пучета не является хорошим боксером, если бы не посмотрел его бой с Магомедом. Проанализировав поединок, я знаю, как боксировать с аргентинцем. Он терпеливый, держит удар. Быть может, Мадиев недооценил его, хотел нокаутировать, где-то поспешил. Посмотрев бой, я сделал выводы. Думаю, мне будет легче. Мой козырь — выносливость. Не уступлю Пучете в этом аспекте, его выносливость не поможет».

Также Хатаев рассказал о поддержке Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Рамзан Ахматович со мной на связи, он знает, что я буду боксировать против Эмилиано Пучеты. Будет очень рад, если я привезу пояс Pravda Boxing домой, в Чеченскую республику. Он не раз с нами тренировался. Рамзан Ахматович — самый ярый фанат бокса и главный наш мотиватор», — добавил Хатаев.

Хатаев проведет бой с Пучетой 4 августа в лиге Pravda Boxing в Международном центре бокса в «Лужниках», Москва.

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