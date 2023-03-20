Шара Буллет — о первом бое в UFC: «Самый ожидаемый дебют ХXI века!»

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) подтвердил, что к дебютному поединку в UFC будет готовиться в Таиланде с топовыми вольными борцами.

«На острове меня ждут Байбеков Магомедмурад, член сборной России по вольной борьбе, а также Шамиль Ахмедов, член сборной Турции по вольной борьбе. Там будет с кем работать. Просто уроню [соперника]! Самый ожидаемый дебют ХXI века!» — сказал Магомедов «СЭ».

Магомедов в конце декабря 2022-го подписал контракт с UFC. Его дебют в организации может состояться весной.