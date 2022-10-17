Шара Буллет дал прогноз на бой Оливейры и Махачева

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) считает, что Ислам Махачев (22-1) хоть и дерется за пояс чемпиона UFC, но еще полностью себя не раскрыл. Об этом он сказал «СЭ».

— Какие мысли по бою Махачев — Оливейра?

Честно, тяжело сказать. Я все-таки считаю, что Махачев еще себя полностью не раскрыл. Представьте, он дошел до пояса UFC, а еще полностью себя не раскрыл. Я надеюсь, в этом бою у него получится себя раскрыть полностью и показать свой класс доминирования. Эти бойцы, иностранцы, по-настроению [выступают]. У него сегодня есть настроение — он может как Геракл драться, а завтра у него нет настроения — он упал. Надеюсь, у него [Махачева] все четко получится в этот день.

— Ты как боец, который предпочитает драться в стойке, чью стойку ты бы выделил?

— У Ислама Махачева все говорят очень хорошая стойка, что он работает не спеша, аккуратно, эффективно, не пропуская лишних ударов. Это очень грамотное ведение боя, что и привело его к поясу, потому что когда ты рубишься, есть возможность упасть. Каждый боец миллион раз один удар отрабатывает, а ты этого не знаешь, и когда он по тебе попадает, есть вероятность вырубиться, и твои планы о поясе могут отложиться.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Чарльзом Оливейрой (33-8) состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.