Шара Буллет готовится к дебюту в UFC под руководством Гора Азизяна

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) тренируется и готовится дебютировать в UFC, тренируясь у тренера Гора Азизяна.

«Ведет меня Гор Азизян. Он многого в этом виде спорта видел, и может поделиться опытом, — сказал Магомедов «СЭ». — И мне подходят его тренировки. Он мудрые подсказки дает. Делает замечания. Он прямо говорит, если я где-то ошибаюсь. Потому что бывают некоторые тренера, окружение, которые только говорят, что вот ты, красавчик, что у тебя все получается. А на самом деле у тебя есть погрешности. И сейчас у тебя это прокатило, а в следующий раз может прокатить. Поэтому я работаю сегодня, чтобы завтра быть на пьедестале».

Магомедов в конце декабря 2022-го подписал контракт с UFC. Его дебют в организации может состояться весной.