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ММА

Сегодня, 13:04

Шара Буллет объявил о перемирии с Сульяновым: «Победила дружба. По-мужски дали по рукам»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Шара Буллет.
Фото Соцсети
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Новоиспеченный российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов (так же известный как Шара Буллет) объявил о перемирии с основателем лиги Hardcore Анатолием Сульяновым.

Ранее между бойцом и промоутером случился конфликт из-за ситуации с экс-чемпионом Hardcore Хайбулой Мусаловым. Магомедов назвал Сульянова фантомасом и фуцином, который неуважительно относится к своим бойцам, в частности, к Мусалову.

«Вчера Анатолий закрыл вопрос с Хайбулой. Теперь у меня ничего такого, обид к нему нет, — сказал Магомедов в интервью «СЭ». — У него достойная лига. Лендруш [Акопян] показал реальный уровень. Он — идеальный кулачный боец, а кулачный вид спорта только развивается. Анатолий развивает этот спорт, так что вперед. Не буду ему мешать, палки в колоса вставлять. Буду только рад, если привезет сюда Нганну или другую звезду.
Увидел на турнире Анатолия, потом подошли к нему с Сосланом [Асбаровым] и поговорили. У нас не осталось претензий. Я говорил, что, если он извинится перед Хайбулой, вопрос закроется, то я свои слова обратно забираю. Они вчера закрыли вопрос с Хайбулой, поэтому у меня тоже автоматически вопрос к нему [Сульянову] снялся. Я ему сказал: «Не в обиду то, что я тебе сказал. Все четко». Так сказать, победила дружба. По-мужски дали друг другу по рукам».

На счету Магомедова в ММА 11 побед и 0 поражений.

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