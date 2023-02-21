Шара Буллет отреагировал на перестрелку в Дагестане, в ходе которой погиб чемпион мира по джиу-джитсу

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет прокомментировал конфликт в Дербенте (Дагестан), в которого которого погиб чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу Видади Марданов.

Ранее сообщалось, что конфликт возник из-за эпатажного выхода на бой кулачника Гаджи «Автомата» Наврузова вместе с другом Хадисом Ибрагимовым. Бойцы родом из Дагестана.

«Честная говоря, это очень печальная история, — сказал Магомедов. — Узнал о новости в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, признанная экстремистской). Вообще я находился в Таиланде и о многих новостях не слышал. Просто я сам не из Дербента, поэтому не знаю, как внутри ситуация обстоит».

На счету Магомедова в ММА 11 побед и 0 поражений.