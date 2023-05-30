Шара Буллет ответил на критику после скандала на турнире по грепплингу

Средневес UFC Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу Шара Буллет, ответил на критику после скандала на турнире по грэпплингу ADCC Southeast Asia.

«Вижу очень много хейтеров всплыло подобно морской пене, а это значит волна хайпа продолжается. Мы скоро захватим берега UFC. UFC — это вам не грепплинг, там пятки в лицо летят», — написал Магомедов в соцсетях.

В полуфинальной схватке в весовой категории до 99 кг на турнире грэпплингу ADCC Southeast Asia Магомедов встречался с поляком Якубом Билко. В ходе схватки Шара попался на болевой прием (скручивание пятки), после чего сделал движение рукой, похожее на сдачу. Когда Билко отпустил ногу, Шара напрыгнул на него и пнул. Итогом стала победа Билко болевым приемом.

Позже в интервью «СЭ» Магомедов объяснил, почему пнул оппонента.

На счету Магомедова в ММА 11 побед и 0 поражений.