Шара Буллет ответил на критику после скандала на турнире по грепплингу

Сегодня, 16:05
Средневес UFC Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу Шара Буллет, ответил на критику после скандала на турнире по грэпплингу ADCC Southeast Asia.
«Вижу очень много хейтеров всплыло подобно морской пене, а это значит волна хайпа продолжается. Мы скоро захватим берега UFC. UFC — это вам не грепплинг, там пятки в лицо летят», — написал Магомедов в соцсетях.
В полуфинальной схватке в весовой категории до 99 кг на турнире грэпплингу ADCC Southeast Asia Магомедов встречался с поляком Якубом Билко. В ходе схватки Шара попался на болевой прием (скручивание пятки), после чего сделал движение рукой, похожее на сдачу. Когда Билко отпустил ногу, Шара напрыгнул на него и пнул. Итогом стала победа Билко болевым приемом.
Позже в интервью «СЭ» Магомедов объяснил, почему пнул оппонента.
На счету Магомедова в ММА 11 побед и 0 поражений.