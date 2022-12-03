Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:05

Шара Буллет победил Рагозина решением судей на турнире RCC 13

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

В Екатеринбурге проходит турнир RCC 13, где в рамках главного карда провели бой Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и Михаил Рагозин.

Поединок продлился все отведенные три раунда. Судьи единогласно отдали победу Магомедову со счетом 30:26 (на всех карточках).

28-летний Магомедов в августе этого года на турнире RCC Intro 22 победил Сергея Мартынова техническим нокаутом в третьем раунде. В его активе теперь 13 побед и ни одного поражения.

30-летний Рагозин прошлый бой провел в августе 2022 года на турнире RCC 12, одержав победу над Антонио Аройо единогласным решением судей. На его счету 19 побед и 6 поражений.

1
0
Читайте также
Сербия не заслужила плей-офф. Швейцария снова провоцировала ее, но была лучше
Гол Франции отменили после игры, решающий мяч Японии «из аута» и вылет Германии: события групп ЧМ-2022
В США предрекли Украине потерю юга и левобережья Днепра
Сергей Жуков прокомментировал инцидент в баре с «участником СВО»
Еврокомиссия раскрыла подробности ценового потолка на нефть из России
Как заработать на своих хобби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тренер Исмаилова — о бое с Шлеменко: «Пластичный боец сильнее, чем тот, который идет напролом, как камень»

Котлобай: «Исмаилов проиграет бой со Шлеменко, если не припас какие-то «секреты»