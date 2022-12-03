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Сегодня, 21:44

Шара Буллет: «Считаю себя чемпионом, хоть и нет пояса»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Боец Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прокомментировал свою победу над Михаилом Рагозиным на турнире RCC 13 в Екатеринбурге.

«Чувствую себя прекрасно. Считаю, что стал чемпионом RCC ММА. Рагозин, Мартынов — это были лучшие бойцы, достойные соперники, давно дерутся и побеждают. И мне удалось их победить, считаю себя чемпионом, хоть и нет пояса. Надеюсь, что в скором времени и пояс появится.
Отличный бой. Миша не зажимался, он работал, показывал красоту для зрителей, не боялся. Мне хотелось немного раскрепоститься, почувствовать клетку. На самом деле не устал, можно было добавить темпа. Я читал его проходы и выкидывал колени. Первый раз он блефанул, но во второй он понял, что я читаю его, и решил не рисковать. Я хотел на зрителя поработать. Миша такой соперник, которого не хотелось нокаутировать, чтобы он вернулся в октагон», — приводит пресс-служба RCC слова Магомедова.

Магомедов выиграл у Рагозина единогласным решением судей (30:26, 30:26, 30:26). Теперь на счету 28-летнего бойца 13 побед и ни одного поражения в карьере.

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