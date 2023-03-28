Шара Буллет прошел два допинг-теста USADA

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) подтвердил, что агенты USADA прилетали в Махачкалу и Москву, чтобы взять у него тесты на допинг.

«В первый раз они приехали, когда я был в Москве, — сказал Магомедов «СЭ». — Они приехали в одну гостиницу, я уже переехал в другую гостиницу, и они меня там искали. Хорошо, что позвонили. Приятно был удивлен, потому что я их ждал. Это важный для меня пункт — пройти этот контроль. За две недели два раза проверили: в Махачкалу приехали, и в Москве проверили. Надеюсь, все нормально. Я сказал, как есть. Мне нравится, что там все на равных условиях [выступают], и меня это больше мотивирует, когда все на равных условиях, без химии.

У меня не было больших знаний в химии, у меня не было диетолога. По мере своих технических возможностей выигрывал бои. Я знаю, что в России много этим пользуются, у всех чуть ли не свои лаборатории. Тяжело бывает в этом с ними соперничать. У меня в школе по химии двойка была, таблицу Менделеева даже не выучил. Но чуть напрягает USADA, потому что в телефоне целая программа, в которой надо отмечать, куда ты поехал, где на ночь остался. Режим им нужно постоянно свой говорить. Чуть такой контроль родительский. Напрягает».

Магомедов в конце декабря 2022-го подписал контракт с UFC. Его дебют в организации может состояться весной.