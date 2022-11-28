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Сегодня, 17:20

Шара Буллет рассказал о подготовке к поединку с Рагозиным

Мария Гусева
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Российский боец Шарабутдин Магомедов (ака Шара Буллет) рассказал о подготовке к поединку с Михаилом Рагозиным.

«Скоро приедет весь тренерский состав, подключится. Гор, Азизян, Расул Магомедалиев, Рамазан Исмаилов, мой тренер Долгат, мой друг Махач. Толпа будет, команда серьезная соберется, угол будет серьезный», — цитирует «РЕН ТВ» Магомедова.

Поединок Магомедова и Рагозина пройдет в Екатеринбурге 3 декабря в рамках турнира RCC 13.

Михаил Рагозин выступает в RCC с момента основания лиги. За его спиной уже 13 поединков в лиге, а сам боец неоднократно возглавлял шоу в Екатеринбурге. Шара Буллет провел один бой в RCC, победив нокаутом Сергея Мартынова.

Источник: РЕН ТВ
ММА
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