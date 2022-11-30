Шара Буллет — о спарринге с американцем: «Разозлился и дал ему с колена в грудак»

Боец ММА Шарабутдин Магомедов, более известный под прозвищем Шара Буллет рассказал о спарринге с американцем, который закончился дракой на бинтах.

«Я встал с тяжем из Америки. А у меня же еще потом был бой в Китае, это уже контрольный спарринг, я улетать скоро должен, травмироваться никак нельзя было. В итоге он быканул, полез на меня. Он тяж, а я тогда еще полусредневес был. В клинч его взял, думаю, главное в ноги не пропустить. И он руками машет сверху, я голову наклоняю постоянно, а удары его летят, как бомбы над Багдадом. Я вижу, он борщит уже. Такие удары, если бы попал, внатуре вырубил бы меня. Я разозлился и дал ему с колена в грудак», — цитирует бойца Sport24.

Боец также был удивлен, что им разрешили выяснить отношения на бинтах.

«Я перчатки снял, кричу: «Иди сюда!» И тут все отступили, создали круг. И тренер был не против. Я в бинтах, он в перчатках. Нас запустили драться, и я, конечно, удивился. За границей за такое выгнать могут из зала, я не ожидал, что нам дадут драться», — добавил Магомедов.

Следующий поединок Магомедова пройдет в Екатеринбурге, 3 декабря, против Михаила Рогозина на турнире RCC 13. Рогозин провел 13 боев в лиге, Шара Буллет провел один поединок, отправив в нокаут Сергея Мартынова.