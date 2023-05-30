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Сегодня, 19:10

Шара Буллет: «Александр Емельяненко — хороший мужик, но в спорте он спекся»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Средневес UFC Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу Шара Буллет, прокомментировал бой Александра Емельяненко и блогера Евгения Ершова.

«Бой не смотрел, но смотрел нарезки. Видел, как он [Ершов] машет перед его лицом, а он [Емельяненко] отворачивается. Александр Емельяненко — хороший мужик, но в спорте он уже спекся. Как мужик он нормальный. Зарабатывает, делает свое дело».

«Форма Емельяненко перед поем? Скорее всего, у него был инсульт. Просто у него фамилия Емельяненко, и многие за него болели, когда он дрался в Pride. И вообще, когда он вышел из тюрьмы, он был в неплохой форме, провел пару хороших боев, и верил, что он смог бы проявить себя в Америке. А сейчас уже карьера у него конкретно на спад пошла».

Емельяненко болевым приемом на руку победил Ершова. Бойцы сразились 26 мая на турнире РЕН ТВ в Москве.

На счету Магомедова в ММА 11 побед и 0 поражений.

Александр Емельяненко
Евгений Ершов
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
ММА
0
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