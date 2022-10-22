Шара Буллет: «Шея О'Мэлли не выдержит удары Петра Яна. Думаю, у него нет шансов»

Российский боец Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет дал прогноз на бой между Петром Яном и Шоном О'Мэлли.

«Видел, как Петр Ян тренируется в Таиланде, и он задался целью стать номером один в мире. Думаю, сегодня он должен разгромить Шона О'Мэлли, — сказал Шара Буллет «СЭ» перед турниром UFC 280 в Абу-Даби. — Честно, мне кажется, что у Шона нет шансов. Шон — способный парень, но у Пети такой опыт и такие удары в этом весе. Думаю, шея О'Мэлли не выдержит удары такие удары. Все-таки мне кажется, что Петя потрепает его».

Ян сразится с О'Мэлли сегодня, 22 октября, на турнире UFC 280 в Абу-Даби.