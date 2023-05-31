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Допинг

Сегодня, 18:13

Шара Буллет все еще не провел бой в UFC из-за мельдония

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Шара Буллет.
Фото Соцсети
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Шарабутдин Магомедов (ака Шара Буллет) до сих пор не дебютировал в UFC, потому что уже трижды его допинг-тесты показали наличие в организме мельдония. Причем Шаре предлагали бой с Пауло Костой — но пришлось отказаться.

«Изначально мне с ним [Костой] подраться предлагали, — сказал Шара Буллет в интервью YouTube-каналу «СЭ» «Ушатайка». — Али [Абдель-Азиз] выходил на связь, предлагал бой с Костой. Я ему сказал: «Могу подраться, проблем нет. Но, может, потому что я «Милдронат» принимал — он восемь месяцев, до года держится [в организме] я могу попасться на запретных веществах. И меня решили по-другому повести.

Допинг-кмиссия уже полгода меня испытывает, уже в пятый раз взяли анализ. Позапрошлый анализ пришел — и в третий раз уже «Милдронат» в крови показало. Надеюсь, сейчас у меня взяли [анализ], и «Милдроната» там уже не будет. Потому что уже сколько месяцев прошло. Полгода минимум я его уже не употреблял. Все четко, чисто, но «Милдронат» задерживает [дебют в UFC].

Все, кто болел коронавирусом, они все «Милдронат» принимали. Это как витамин для сердца. Так что сейчас пол-России на допинге, химики, хаха!»

Первый бой Магомедова в UFC ожидается 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

 
Шара Буллет. «Он поступил подло, потому и дал подсрачник!» Шара Буллет пнул соперника на своем первом турнире по грэпплингу

 

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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