Шара Буллет вырубил соперника за 8 секунд и выиграл пояс лиги TFC

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (17-0) спустя восемь дней с момента боя с Михаилом Рагозиным (15-0) на RCC 13 провел бой за чемпионский бой в Пхукете.
Магомедов вышел против тайского бойца Кушала Вьяса (11-7) и завершил бой ударом коленом — бой продлился восемь секунд. После боя россиянину вручили чемпионский титул лиги TFC (Thailand Fighting Championship).
«Я обращаюсь к чемпионам в среднем весе. Где вы? Я приду за вами и моим золотом! Пакуйте свои чемоданы», — написал Магомедов в соцсетях.