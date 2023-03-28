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Сегодня, 10:30

Шара Буллет: «Не хотелось бы встречаться в UFC с россиянами. Было бы интересно набить морды иностранцам»

Давид Хачатрян
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Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) признался, что не испытывает желания драться в UFC со своими соотечественниками.

«Не хотелось бы именно со своими встречаться, — сказал Магомедов «СЭ». — Не знаю, как на это будет смотреть UFC. Есть много других бойцов, которым мне было бы интересно набить морду. Я готов сражаться с любым иностранцем, но с россиянами пока вопрос. Даже не думал об этом. Посмотрим, как будет складываться карьера. Может, кто-то в мою сторону нелепость позволит, тогда настрой другой будет. А человек, который испытывает ко мне уважение — с таким не хотелось бы встречаться. Моя цель — пояс. Любыми путями до него дойдем».

Магомедов в конце декабря 2022-го подписал контракт с UFC. Его дебют в организации может состояться весной.

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