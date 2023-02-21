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Сегодня, 23:23

Шара Буллет про скандал вокруг Гаджи Автомата: «Я не в танцы записывался, а в бои»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет отреагировал на скандал вокруг Гаджи «Автомата» Наврузова и Хадиса Ибрагимова из-за эпатажного выхода спортсменов на бой.

Ранее на турнире РЕН ТВ в Минске Гаджи Автомат вышел на бой в образе Гарри Поттера в сопровождении Ибрагимова. Бойцов начали критиковать земляки.

«Если спросите, я считаю, что выходить на бои... Короче, не очень хорошо бить людей, — сказал Магомедов «СЭ». — Но раз это спорт, ты выбрал этот путь, ремесло, и у тебя это получается. Делай то, что у тебя лучше получается. Если что-то не получается, что выбираешь что-то другое. Я делаю то, что у меня получается, и я не в танцы записывался, а в бои».

На счету Магомедова в ММА 11 побед и 0 поражений.

Гаджи Наврузов (Автомат)
Хадис Ибрагимов
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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