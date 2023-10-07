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Сегодня, 12:00

Шарипов, Хамитов и Исмагулов могут выступить на турнире в Алматы в декабре

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Боец смешанных единоборств Нурберген Шарипов (11-3) рассказал о турнире, где могут выступить Дамир Исмагулов (24-3) и Куат Хамитов (24-8).

«Пока планы изменились. Сейчас думаем вместе с Дамиром Исмагуловым, может быть, в Таиланд поехать. В середине декабря, 16-го, хотим в Алматы провести что-то. Наверное, Куат Хамитов будет выступать, я тоже. Конкретно не решили еще, но планируем. Может быть, и Дамир Исмагулов там выступит. Примерно так планируем. Но конкретно не решили», — приводит Legalbet.kz слова Шарипова.

В своем последнем поединке, который состоялся 16 марта, Нурберген Шарипов выиграл единогласным решением судей на турнире Mergen FC 4 в Атырау у Каната Кельдибекова (21-8) из Кыргызстана.

Источник: Legalbet.kz
Дамир Исмагулов
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