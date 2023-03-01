Шавкат Рахмонов назвал самый сложный бой в карьере

10-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (16-0) в интервью «СЭ» вспомнил, как дрался с корейцем Джун Йонг Парком (16-5) в 2016 году в лиге KZMMAF.

«Этот бой [с Парком] для меня — самый серьезный и самый сложный был, потому что, может быть, я месяц готовился после болезни и сразу поехал в Корею. Там еще климат другой был. Я с ним дрался... у меня руки затекли. Хорошо, что задушил его (смеется)», — сказал Рахмонов «СЭ».

Рахмонов следующий бой проведет против Джеффа Нила (15-4) на UFC 285. Турнир состоится 4 марта в Лас-Вегасе, США.