Шавкат Рахмонов обратился к Гастелуму: «Давай подеремся в Абу-Даби на UFC 294!»

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) заявил, что он не хочет драться на «Мэдисон Сквер Гарден» в ноябре, предложив Келвину Гастелуму (18-8) бой на турнире UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Пината, я согласился драться с тобой на твоей территории в День независимости Мексики на арене, полной твоих сторонников, и это не моя проблема, что ты не можешь выйти на бой. Теперь твоя очередь согласиться на бой со мной на моей территории в Абу-Даби на UFC 294! Или ты только сейчас понял, что это плохая идея?» — написал Рахмонов в Twitter.

Бой Рахмонова и Гастелума должен был состояться 16 сентября на UFC Fight Night на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, но Гастелум получил травму и попросил перенести бой на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.