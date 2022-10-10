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Сегодня, 09:15

Шавкат Рахмонов — о бое с Нилом: «У меня чешутся кулаки»

Шавкат Рахмонов поделился ожиданиями от боя с Джеффом Нилом
Давид Хачатрян

Непобежденный полусредневес Шавкат Рахмонов (16-0) в предвкушении поединка с 32-летним Джеффом Нилом (15-4), который занимает шестую строчку рейтинга полусреднего веса.

Когда журналист ESPN Бретт Окамото написал в Twitter, что бой Рахмонова состоится 14 января 2023 года против Нила, уроженец Казахстана написал: «У меня чешутся кулаки».

Рахмонов в прошлом бою победил 13-го номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26-9) сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. Бой состоялся 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

Нил идет на серии из двух побед. В прошлом бою он одолел Висенте Люке (21-9) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 6 августа на UFC on ESPN 40 в Лас-Вегасе, США.

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