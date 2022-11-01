Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:11

Sherdog опубликовал список 10 величайших полулегковесов в истории

Давид Хачатрян
Telegram Новости
Американский портал Sherdog провел опрос среди своих 12 авторов, составив список 10 величайших полулегковесов в истории смешанных единоборств. В список вошли Юрайя Фейбер (35-11), Конор Макгрегор (22-6), Макс Холлоуэй (23-7) и другие бойцы. Ниже представлен полный список.
10. Эй Джей Макки
9. Чед Мендес
8. Фрэнки Эдгар
7. Майк Браун
6. Юрайя Фейбер
5. Патрисиу Фрейре
4. Конор Макгрегор
3. Макс Холлоуэй
2. Александр Волкановски
1. Жозе Альдо
Жозе Альдо (31-8) завершил карьеру бойца после поражения Мерабу Двалишвили (15-4) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28) на UFC 278. Бой состоялся 20 августа в Солт-Лейк-Сити, США.
Алекс Волкановски
Жозе Альдо
Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
UFC
0
Читайте также
«И пошел разговляться...» Как американский боец поразил Емельяненко поглощением алкоголя
Паоло Ваноли: «Думаю, однажды могу вернуться в «Спартак»
Жена госпитализированного Карпова рассказала об обстоятельствах его падения
Путин рассказал о допуске «Газпрома» к обследованию места взрывов «Северных потоков»
Российские моряки сбили беспилотник противника в Севастополе
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Стерлинг не будет драться до середины 2023 года