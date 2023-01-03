Sherdog опубликовал топ-10 самых ожидаемых боев 2023 года

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Информационный портал Sherdog привел 10 событий, которые станут наиболее интересными и ожидаемыми в 2023 году. Самым ожидаемым событием Sherdog считает многострадальный дебют Джона Джонса (26-1) в тяжелом дивизионе.
Приводим топ-10 самых ожидаемых боев 2023 года.
10. Дебют Бо Никала и возвращение Конора Макгрегора;
9. Эй Джей Макки — Усман Нурмагомедов;
8. Ларисса Пачеко — Кайла Харрисон;
7. Алекс Перейра — Исраэль Адесанья 2;
6. Франсис Нганну — Сергей Павлович;
5. Леон Эдвардс — Камару Усман 3;
4. Следующий бой Алджамейна Стерлинга;
3. Следующий бой Хамзата Чимаева;
2. Ислам Махачев — Александр Волкановски;
1. Дебют Джона Джонса в тяжелом весе.
В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив спорным единогласным решением судей.