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Сегодня, 10:27

Sherdog опубликовал топ-10 самых ожидаемых боев 2023 года

Давид Хачатрян
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Информационный портал Sherdog привел 10 событий, которые станут наиболее интересными и ожидаемыми в 2023 году. Самым ожидаемым событием Sherdog считает многострадальный дебют Джона Джонса (26-1) в тяжелом дивизионе.

Приводим топ-10 самых ожидаемых боев 2023 года.

10. Дебют Бо Никала и возвращение Конора Макгрегора;

9. Эй Джей Макки — Усман Нурмагомедов;

8. Ларисса Пачеко — Кайла Харрисон;

7. Алекс Перейра — Исраэль Адесанья 2;

6. Франсис Нганну — Сергей Павлович;

5. Леон Эдвардс — Камару Усман 3;

4. Следующий бой Алджамейна Стерлинга;

3. Следующий бой Хамзата Чимаева;

2. Ислам Махачев — Александр Волкановски;

1. Дебют Джона Джонса в тяжелом весе.

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив спорным единогласным решением судей.

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