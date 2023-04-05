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Сегодня, 16:11

Sherdog представил топ-10 бойцов с самым тяжелым ударом

Давид Хачатрян
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Портал Sherdog опубликовал список бойцов с самым тяжелым ударом.

В топ-3 вошли экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3), экс-боец UFC и Bellator Энтони Джонсон (23-6) и экс-чемпион в полулегком и легком весе UFC Конор Макгрегор (22-6).

Топ-10 бойцов с самым тяжелым ударом

10. Иржи Прохазка

9. Алекс Перейра

8. Марк Хант

7. Мелвин Манхуф

6. Аманда Нуньес

5. Дэн Хендерсон

4. Шейн Карвин

3. Конор Макгрегор

2. Энтони Джонсон

1. Франсис Нганну

Ранее Sherdog опубликовал десятки лучших грэпплеров лучших ударников в истории MMA. Лучшим грэпплером был признан Хабиб Нурмагомедов (29-0), а ударником — Андерсон Сильва (34-11).

Конор Макгрегор
Франсис Нганну
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