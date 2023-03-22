Sherdog представил топ-10 лучших ударников в истории MMA

Издание Sherdog представило список 10 величайших ударников в истории MMA. Первое место в списке занял экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва (34-11), которого Sherdog также назвало величайшим средневесом в истории.

Вторую строчку занял экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (23-2), а третью — экс-чемпион в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6). Ниже представлен топ-10 ударников в истории MMA по версии Sherdog.

10. Макс Холлоуэй

9. Лиото Мачида

8. Алистар Оверим

7. Джон Джонс

6. Стивен Томпсон

5. Мирко Филипович

4. Жозе Альдо

3. Конор Макгрегор

2. Исраэль Адесанья

1. Андерсон Сильва

Ранее Sherdog опубликовал топ-10 лучших грепплеров в истории MMA, где первую строчку занял экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0).